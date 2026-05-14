Napoli: graduatorie provvisorie Nidi d’Infanzia e Sez. Primavera 2026/27

Le graduatorie definitive verranno pubblicate il 5 giugno 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative alle iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e alle Sezioni Primavera per l’Anno Educativo 2026/2027.

L’Amministrazione ha reso disponibili, sul portale istituzionale del Comune, gli elenchi per ciascuna Municipalità, suddivisi in base alle specifiche categorie d’età previste dal bando:

• Lattanti (3 – 12 mesi): bambini nati tra il 1° ottobre 2025 e il 31 maggio 2026.

• Semidivezzi (13 – 24 mesi): bambini nati tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025.

• Divezzi (25 – 36 mesi): bambini nati tra il 1° gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.

• Sezioni Primavera: bambini nati nell’intero anno solare 2024.

In conformità alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali, le graduatorie non riportano i nominativi dei minori. Le famiglie potranno identificare la posizione dei propri figli esclusivamente attraverso il numero di protocollo della domanda, rilasciato dal sistema al momento dell’invio dell’istanza online.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere inoltrati, in forma scritta e motivata, alle rispettive Municipalità territorialmente competenti entro il 22 maggio.

Il completamento dell’iter è previsto per il prossimo 5 giugno 2026, data in cui verranno pubblicate le graduatorie definitive.

Per consultare gli elenchi completi e ricevere ulteriori dettagli, è possibile collegarsi al portale istituzionale del Comune di Napoli al link: https://www.comune.napoli.it/novita/graduatorie-bambini-nidi-e-sez-primavera/