Napoli, Giunta approva intitolazione scalinata a Lucio Dalla

La scala conduce al mare in prossimità del Circolo Canottieri Savoia dove il cantautore ormeggiava la barca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Comunale, su proposta del Vicesindaco con delega alla Toponomastica Laura Lieto, ha approvato l’intitolazione a Lucio Dalla della scalinata che da via Partenope, all’altezza di via Santa Lucia, conduce al mare in prossimità del Circolo Canottieri Savoia dove il popolare cantautore ormeggiava la propria barca.

La proposta di istituire il nuovo toponimo Scale Lucio Dalla era venuta dalla Consigliera comunale Alessandra Clemente ed è stata approvata all’unanimità dalla Commissione Toponomastica.