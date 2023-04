Napoli, giovedì santo con i senza dimora del CPA via De Blasiis

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Anche domani – dopo l’emozionante esperienza dello scorso anno – torna la ‘Zuppa di Cozze solidale’ del giovedì santo per gli ospiti dell’ex dormitorio pubblico di Napoli.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli Assessori al Commercio e al Welfare, Teresa Armato e Luca Trapanese, insieme al Presidente del CAAN Carmine Giordano.

Ed è proprio dal CAAN, il più grande Centro agroalimentare del Sud Italia, che grazie alla generosità degli operatori del settore ittico ed alla collaborazione della Cooperativa Napoli Libera, è partito un carico di oltre un quintale di prodotti – cozze, vongole, gamberoni e polpi, ma anche freselle ed olio piccante – alla volta del Centro Prima Accoglienza di via De Blasiis.

A tavola siederanno le ottanta persone senza dimora ospiti della struttura alle quali sarà servita la tipica zuppa di cozze della tradizione partenopea preparata dai docenti e dagli allievi dell’Istituto professionale per l’Enogastronomia ‘Antonio Esposito Ferraioli’ di Napoli.

Si tratterà, insomma, ancora una volta, di un efficace esperimento di sinergia interistituzionale, a sfondo sociale, che vede impegnati pubblico, privato e scuola.

A salutare gli ospiti ci saranno il Sindaco Gaetano Manfredi, gli Assessori alle Politiche Sociali e al Commercio Luca Trapanese e Teresa Armato, insieme ai dirigenti dei Servizi e del CPA, il Presidente del CAAN Carmine Giordano con i Consiglieri Melania Barberis e Salvatore Velotto, la Preside dell’Istituto Ferraioli Rita Pagano, il Presidente CNL Stefano Luciano.

Dichiara l’Assessore al Welfare Luca Trapanese:

Ogni giorno dobbiamo onorare la fortuna di avere una casa e una famiglia con cui condividere i giorni di festa e ricordarci che non è così per tutti, per molti, troppi nostri concittadini non è così.

Occasioni come questa ci consentono di creare semplici momenti di festa anche per chi vive un periodo di difficoltà.