Napoli, gara affidamento lotti servizi progettazione e direzione lavori

Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00 del 17 luglio

Ieri è stato pubblicata, in Gazzetta Europea e sul sito del Comune, la gara per l’affidamento di 32 lotti di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli.

A ciascun lotto farà riferimento un accordo quadro con un solo operatore economico.

La scadenza per la presentazione delle offerte economicamente più vantaggiose è prevista per le ore 12:00 del 17 luglio.

Il valore stimato complessivo dei servizi, incluse le eventuali ripetizioni di servizi analoghi, è pari ad €140.000.000,00, oltre oneri previdenziali e assistenziali, al netto dell’IVA.

Tutti i documenti e le informazioni sono disponibili su:

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48618

La procedura di gara è interamente telematica.

