Napoli, furto ai danni di turisti e violenta lite tra stranieri

Due operazioni della Polizia Locale in via Acton e zona Porta Capuana

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In via Acton, all’altezza del Molo Beverello, gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia sono intervenuti a seguito della segnalazione di due turisti stranieri ai quali era stato sottratto uno smartphone.

Grazie alla localizzazione del dispositivo e alla descrizione fornita, gli operatori hanno rintracciato in via Melisurgo un soggetto in possesso di cinque telefoni cellulari, tra cui quello sottratto, confermato dalla chiamata effettuata dagli agenti.

L’uomo deteneva anche un passaporto intestato a terza persona. Identificato quale cittadino algerino senza fissa dimora e privo di documenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti specifici.

È stato deferito per furto con destrezza e ricettazione, ai sensi degli articoli 624 e 648 del Codice Penale, con sequestro della refurtiva e restituzione del telefono ai legittimi proprietari.

È stato inoltre convocato presso l’Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato per la verifica della sua posizione amministrativa.

Sempre nella mattinata, nella zona di Porta Capuana, si è verificata una violenta lite tra due cittadini stranieri che si sono affrontati utilizzando cocci di bottiglia. La gravità dell’episodio ha reso necessario l’intervento di più pattuglie della Polizia Locale, che sono riuscite a bloccare entrambi i soggetti e a ripristinare rapidamente l’ordine.

I due uomini sono stati trasportati presso strutture sanitarie cittadine. Uno di essi, dopo le cure, è stato dimesso e invitato a lasciare il territorio nazionale ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, norma che consente l’allontanamento di persone pericolose per l’ordine pubblico.

L’altro, anch’egli dimesso, è stato accompagnato presso la Questura per le procedure di fotosegnalamento. Nei confronti del primo risultava già in essere un ordine di allontanamento.

Durante le fasi concitate dell’intervento un agente della Polizia Locale ha riportato lesioni refertate con una prognosi di tre giorni.