Napoli fucina d’arte: al via la stagione teatrale di ICRA Project

In calendario 8 produzioni dedicate al teatro d’eccellenza

Riceviamo e pubblichiamo.

Partirà nel 2025 la 26esima stagione teatrale targata ICRA Project.

Un programma particolarmente composito, come sempre, e articolato su vari argomenti, linguaggi e tematiche, quello programmato dal Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore, diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore: Accademia di Mimodramma, biennio; Esercitazioni Decroux e Feldenkrais, annuale; masterclass a Napoli su Samuel Beckett, William Shakespeare e Anton Čechov, oltre al tradizionale Atelier di Commedia dell’Arte Contemporanea, XVIII edizione.

In calendario, complessivamente, 8 nuove produzioni, concerti teatrali, spettacoli, dimostrazioni di lavoro e performance, e alcuni in coproduzione con partner in altre regioni in un più ampio progetto relativo al centro-sud della Penisola dal titolo ‘Attori si nasce, ma si diventa’.

Proseguirà la ormai storica rassegna di studi comparati fra letteratura, arti plastiche, musica, teatro e danza dal titolo ‘Memorie Future’, IX edizione a Napoli e alcune località amene della Campania; a questo si affianca il ciclo di incontri sull’attore, il corpo e la maschera Teatro Forum, VIII edizione a Salerno.

In questi due progetti sono stati coinvolti docenti universitari di varie istituzioni prestigiose quali l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, l’Università C. Bo di Urbino, l’Università di Salerno, l’Università Federico II di Napoli, il DAMS di Bologna, l’Università La Sapienza di Roma.

Prevista, inoltre, la III edizione del Premio di produzione Scaramouche per giovani compagnie, al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme (CZ).

Particolarmente interessante la Lectio magistralis e open class su ‘Les enfants du paradis’ di M.Carné e J. Prévert in memoria di Jean-Louis Barrault, per l’80° anniversario della prima proiezione a Parigi nel 1945 e in occasione della Liberazione dal nazismo, prevista al Consolato di Francia a Napoli.

In vista di un nuovo anno di lavoro in ambito teatrale, ICRA Project riparte da numeri di tutto rispetto: negli ultimi 4 anni scritturati fra attrici, attori, musicisti, tecnici e maestranze circa 240 giovani under 35, consegnati due premi nazionali di produzione a giovani compagnie emergenti, ingaggiati oltre 30 esperti fra docenti, registi e relatori, prodotto 26 spettacoli, promosso svariati seminari, corsi e organizzato convegni in 7 regioni del centro-sud, isole comprese.