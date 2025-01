Napoli Fringe Fest I edizione: online il bando del Comune di Napoli

Scadenza: 28 febbraio 2025

Il Comune di Napoli, in collaborazione con la Città Metropolitana, promuove il Napoli Fringe Fest I edizione come prima azione delle celebrazioni dedicate ai 2.500 anni, chiamando a raccolta giovani artisti e professionisti ad arricchire la programmazione ufficiale con uno spazio diffuso, dedicato alla creatività performativa in tutte le sue forme.

L’obiettivo è realizzare un calendario di eventi che valorizzi la storia millenaria della città e ne rafforzi l’identità come capitale culturale del Mediterraneo. Per raccogliere le proposte più valide e interessanti, è stato pubblicato il primo bando pubblico dedicato a questa storica ricorrenza, con l’obiettivo di coinvolgere gli operatori culturali, i cittadini e i turisti di Napoli.

Il Napoli Fringe Festival

L’avviso pubblico di manifestazione di interesse rappresenta un passo fondamentale per la raccolta di proposte artistiche del territorio, nazionali e internazionali, in residenza, che andranno a comporre la programmazione della prima edizione del Napoli Fringe Festival, una manifestazione multidisciplinare di arti performative che si renderà stabile, oltre le celebrazioni, come il modello di Edimburgo a cui si ispira.

Quando si svolgeranno

Gli eventi, che si svolgeranno tra l’estate e dicembre 2025, coinvolgeranno il territorio attraverso spettacoli di teatro, danza, musica, arte circense, letteratura, arti visive e molto altro.

Il festival trasformerà Napoli in un vero e proprio palcoscenico diffuso, animando strade, parchi, teatri e spazi non convenzionali.

Le dichiarazioni

Così il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi:

Il Napoli Fringe Fest sarà una occasione innovativa per il nostro territorio sulla scia di altre esperienze internazionali molto riuscite e apprezzate: l’obiettivo è coinvolgere a pieno titolo gli operatori culturali indipendenti che avranno così, nell’arco dell’anno delle celebrazioni del compleanno della città, una vetrina inedita per le loro espressioni artistiche. La parola d’ordine dei festeggiamenti per i 2.500 anni di Napoli deve essere inclusione, il Fringe Fest va in questa direzione.

L’Assessore al Turismo Teresa Armato dichiara:

Il turismo culturale è uno dei pilastri della strategia di Napoli per attrarre i turisti e una rassegna che coinvolga i giovani rendendoli protagonisti di debutti e partecipi di laboratori e workshop artistici, rappresenterà sicuramente un potente attrattore per tanti talenti creativi di tutto il mondo. Puntare sui nuovi linguaggi e sull’innovazione è un’occasione straordinaria per festeggiare i 2500 anni di una città dalla forte tradizione artistica come Napoli ma anche per proiettarla nel futuro connettendola con le altre realtà e festival giovanili internazionali.

Laura Valente, Direttrice artistica Napoli 2.500, aggiunge:

Abbiamo scelto come prima azione di questo anno la libertà della formula Fringe: idee originali, luoghi pubblici o non convenzionali, giovani creativi o professionisti affermati che abbracceranno l’idea di una residenza napoletana per una creazione dedicata ai 2500 anni. Noi ci occuperemo di sostenere le produzioni al debutto rendendo le location selezionate ‘spazio performativo’ adatto a coinvolgere ogni tipo di pubblico: un approccio democratico dell’arte, che dà a tutti le stesse occasioni. Saranno gli artisti i migliori testimonial di questo spirito inclusivo.

Le proposte

Il Comune invita artisti, collettivi, enti culturali e associazioni a presentare progetti originali entro il 28 febbraio 2025. Le proposte selezionate daranno vita a una programmazione gratuita, inclusiva e innovativa, che celebrerà Napoli come crocevia di culture, linguaggi, talenti.

Chi può partecipare

Per la realizzazione dei progetti potranno partecipare artisti singoli, collettivi e compagnie con spettacoli inediti o riletti/integrati/adattati per le celebrazioni dei 2.500 anni dalla fondazione di Neapolis.

Sono ammessi anche artisti per la realizzazione di spettacoli o performance, anche itineranti, adatti a spazi aperti, al fine di valorizzare l’arte di strada.

Le proposte dovranno rientrare in almeno una delle seguenti sezioni: drammaturgia internazionale, nazionale e progetti speciali; teatro; musica; street performance; danza e linguaggio del corpo; letteratura; spettacoli per ragazzi/bambini; multimediale e visual art opere prime e progetti inediti.

Inoltre, dovranno essere ricondotte a una delle seguenti tipologie: Suite, spettacoli o performance, adatti a spazi chiusi; Village Off, spettacoli o performance, anche itineranti, adatti a spazi aperti; Extra Fringe, progetti ‘speciali’.

Le proposte progettuali rientranti nelle tipologie Suite e Village Off non potranno superare il costo massimo di 10.000 euro IVA inclusa.

Tale importo potrà essere rideterminato in fase di individuazione della location appropriata su indicazione della direzione artistica.

Per la tipologia Extra Fringe, la congruità dell’importo verrà valutata direttamente dalla direzione artistica in fase di candidatura.

Logo Fringe

Rivisitati in chiave pop i colori istituzionali del logo 2500 dalla creativa Rita Zunno in arte Kinky: utilizzato il verde acido e il light magenta con la scritta fringe nel corpo dei due zero

Link Bando

Per partecipare al bando prima edizione del Napoli Fringe Festival aprire la pagina web del sito istituzionale dei Comune collegandosi al link: https://www.comune.napoli.it/napoli-fringe-festival.