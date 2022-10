Napoli, fondi alle scuole per assistenza in classe ai bambini disabili

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata approvata in Giunta la delibera con la quale si aggiungono altri 2 milioni di euro per consentire ai bambini e ragazzi disabili l’assistenza specialistica nelle scuole.

Dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese:

È la prima volta che nel bilancio comunale vengono previsti fondi per rispettare un diritto degli alunni disabili, nessuna concessione o legge speciale ma, ripeto, un diritto che, da sempre negato, finiva per far pagare al Comune numerosi contenziosi che ovviamente perdeva.