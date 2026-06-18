Napoli, firmato protocollo d’intesa per Parco dello Sport di Bagnoli

Progetto di inclusione sociale con attenzione a fasce deboli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si apre una nuova stagione per il Parco dello Sport di Bagnoli.

Questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la gestione del centro sportivo nell’area dell’ex Italsider.

Comune di Napoli, Commissario Straordinario per Bagnoli-Coroglio , Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Sport e Salute spa e Invitalia spa hanno formalizzato la volontà comune di avviare un percorso di rigenerazione attraverso lo sport, l’inclusione sociale e la promozione della legalità.

Il Protocollo d’intesa è stato firmato dalSindaco Gaetano Manfredi , dai sub commissari Dino Falconio e Filippo De Rossi, dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, dall’Amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella e dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.

All’incontro è intervenuto anche l’Assessore allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante.

L’intesa si inserisce nel più ampio programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli – Coroglio ed è finalizzata a coniugare sviluppo territoriale, benessere e coesione sociale.

L’area interessata si estende su oltre 323mila metri quadrati e comprende impianti polifunzionali destinati a numerose discipline, tra cui calcio, atletica, tennis e basket.

Il Protocollo definisce un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni e società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, orientato a garantire la piena fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, alle persone in condizioni di fragilità e ai soggetti con disabilità.

Elemento centrale dell’intesa è il ruolo dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato ‘Fiamme Oro’, che contribuiranno alla gestione delle attività sportive e alla promozione di percorsi educativi ispirati ai valori dello sport e della legalità.

Saranno inoltre attivate sezioni giovanili e corsi a costi accessibili, favorendo l’inclusione e contrastando il disagio sociale.

Invitalia, in linea con gli indirizzi forniti dal Commissariato di Governo e sulla base degli studi di fattibilità elaborati da Sport e Salute, si occuperà di completare le attività di bonifica e trasferirà successivamente la proprietà del Parco dello Sport al Comune di Napoli.

L’Amministrazione comunale, a sua volta, provvederà a promuovere la massima accessibilità e a sostenere la partecipazione delle fasce più vulnerabili, anche attraverso strumenti come voucher sportivi.

Oltre alla predisposizione degli studi di fattibilità, Sport e Salute garantirà alle istituzioni coinvolte il proprio supporto nell’organizzazione e nello svolgimento di manifestazioni sportive, anche di valenza sociale e culturale, nonché nella pianificazione e nell’utilizzo degli spazi del Parco dello Sport.