Napoli, firma del protocollo ‘Guida bene in Piazza Mercato’

Appuntamento il 18 ottobre a Palazzo San Giacomo

Domani – martedì 18 ottobre, alle ore 9:00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo – sarà sottoscritto il protocollo d’intesa per il progetto ‘Guida bene in Piazza Mercato’ volto a promuovere ed istruire, per il conseguimento della patente A1 o B, potenziali conducenti che fanno parte di famiglie con particolare disagio economico della Municipalità 2.

Interverranno:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Direzione Generale territoriale del Sud

Il Direttore Generale

Umberto Volpe

Città Metropolitana di Napoli

Il Sindaco

Gaetano Manfredi

CONFARCA

Il Presidente

Paolo Colangelo

UNASCA

Il Presidente

Antonio Datri

Associazione ASSO.GIO.CA

Associazione Gioventù Cattolica

Il Presidente

dott. Gianfranco Wurzburger

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli – Onlus

Prof. Adriano Giannola

Fondazione Teatro Trianon – Viviani

Il Presidente

Prof. Giovanni Pinto

I partner

Parrocchia Santissima Annunziata Maggiore A.G.P

Il Parroco

Padre Carmelo Raco

Consorzio Antiche Botteghe Tessili

Il Presidente

Claudio Pellone

