Napoli – Fiorentina: controlli per sosta selvaggia e abusivismo

Task force della Polizia Locale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’incontro di calcio Napoli – Fiorentina, la Polizia Locale ha messo in campo un dispositivo di sicurezza e controllo nelle aree limitrofe allo Stadio Maradona.

L’operazione, che ha visto l’impiego di 64 agenti e 1 ufficiale, è stata finalizzata a garantire l’ordine pubblico, la viabilità e il rispetto delle norme di sicurezza urbana.

Sicurezza e DASPO

Il presidio del territorio ha portato alla denuncia di un tifoso per violazione del DASPO: il soggetto, nonostante il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di cinque anni, è stato intercettato nelle aree antistanti lo stadio.

Sul fronte della prevenzione dei rischi, sono state accertate 5 violazioni relative al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro.

Viabilità e parcheggiatori abusivi

Massima attenzione è stata riservata al contrasto della sosta irregolare per garantire le vie di fuga e il deflusso degli spettatori:

95 veicoli rimossi con carro attrezzi;

110 verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada;

8 parcheggiatori abusivi sanzionati, di cui 3 denunciati all’Autorità Giudiziaria con contestuale sequestro dei proventi illeciti.

Controlli commerciali e suolo pubblico

Gli accertamenti hanno interessato anche le attività di vicinato. In applicazione della Legge Regionale n. 7/2020, sono stati eseguiti 5 sequestri per la vendita non autorizzata di bevande in lattina, 55 pezzi totali.

Inoltre, sono state contestate 2 occupazioni abusive di suolo pubblico ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada per strutture installate senza autorizzazione.