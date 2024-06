Napoli, Ferrante riceve i ragazzi della Iqbal Social Basket

A Barra un centro di aggregazione di giovani già appassionati o da avvicinare alla disciplina sportiva

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha ricevuto a Palazzo San Giacomo la squadra di basket Iqbal Social Basket, costituita presso il Punto Luce di Barra grazie alla collaborazione tra il Tappeto di Iqbal e Save the Children.

Il Tappeto di Iqbal è un’iniziativa sociale dedicata ai minori della periferia orientale di Napoli.

Attraverso un approccio educativo e pedagogico non formale, basato sulla pratica di attività fisica, da quella circense fino a quella sportiva, il Tappeto di Iqbal, ogni anno, coinvolge circa 300 giovani a rischio di esclusione sociale e dispersione scolastica, riportandoli tra i banchi di scuola e supportandoli nel loro percorso formativo e di crescita personale.

Grazie alla presenza di Giovanni Savino e Michelangelo Ravone, allenatori FIP, si è sviluppato presso il Punto Luce di Barra un vero e proprio centro di aggregazione di giovani già appassionati o da avvicinare alla disciplina del basket.

Proprio attraverso questo sport, con l’avvio dei tornei under 14 e under 16 del CSI Napoli questi ragazzi hanno avuto anche l’occasione di viaggiare, in maniera completamente gratuita, conoscendo, così, per la prima volta, realtà nuove e diverse da quella del rione.