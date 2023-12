Napoli, Ferrante: proroga tecnica di 1 anno gestione Ippodromo di Agnano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dichiarazione dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante:

Abbiamo disposto la proroga tecnica di un anno della concessione della gestione dell’Ippodromo di Napoli alla società ‘Ippodromi partenopei’, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per una nuova concessione, attualmente in corso.

Stiamo lavorando ad una significativa riqualificazione dell’impianto, ma, allo stesso tempo, dobbiamo prima di ogni altra cosa salvaguardare gli interessi dei lavoratori al servizio della struttura, scongiurando ogni possibile licenziamento e salvaguardandone l’occupazione.