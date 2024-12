Napoli, Ferrante: Ferma condanna per le minacce ad Antonello Sannino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Esprimo la mia più ferma condanna e piena solidarietà da parte dell’Amministrazione Comunale, ad Antonello Sannino, Presidente di Arcigay Napoli, per le gravi minacce che ha subito in questi ultimi giorni.

Atti di questo genere sono inaccettabili in una società civile e democratica e rappresentano un attacco non solo alla sua persona, ma a tutta la comunità LGBTQIA+ e ai valori di inclusione e rispetto che la nostra città si impegna a promuovere.

Napoli è e deve rimanere una città aperta, accogliente e rispettosa. Non possiamo tollerare alcuna forma di intimidazione o violenza, verbale o fisica.

La libertà di espressione e di autodeterminazione di ogni individuo sono diritti fondamentali che vanno tutelati e difesi con forza.

Ringrazio Antonello Sannino e Arcigay Napoli per il lavoro in difesa dei diritti e per la loro costante opera di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni.

Noi saremo sempre al loro fianco in questa battaglia.