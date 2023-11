Napoli, Ferrante: approvati 3 progetti per impianti sportivi

L’Assessore: ‘Circa 1 milione di euro per la cura degli impianti sportivi’

La Giunta comunale ha approvato oggi, su proposta dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, tre delibere di grande importanza nella manutenzione degli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino.

Sono stati approvati:

1) il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai ilavori di manutenzione straordinaria presso il campo di calcio San Pietro a Patiernoi, – Municipalità 7 – San Pietro a Patierno – per un importo complessivo di 250.000 euro;

2) 9ìil Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai ‘lavori di manutenzione straordinaria presso il campo di calcio Giorgio Ascarelli’, – Municipalità 6 – Ponticelli – per un importo complessivo di 150.000 euro;

3) il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai ‘lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto natatorio in Via Marco Rocco di Torrepadula’ – Municipalità 8 – Piscinola – per un importo complessivo di 560.000 euro

Ha dichiarato l’Assessore Ferrante: