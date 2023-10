Napoli, fermato pluripregiudicato con 100 schede telefoniche anonime

PM dispone denuncia a piede libero

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Agenti della Polizia Municipale appartenenti alla Unità Operativa San Lorenzo, in piazza Garibaldi, hanno sottoposto a fermo per ricettazione un cittadino del Gambia.

Durante la perquisizione, effettuata dai caschi bianchi, venivano rinvenute all’interno dello zaino che indossava n. 115 schede telefoniche, sia traffico voce che traffico dati, 200 euro, quale provento dell’attività illecita e 2 telefoni cellulari per i quali sono in corso accertamenti per individuarne la provenienza.

Le schede telefoniche sequestrate, riferibili a diversi operatori del settore, risultano tutte intestate a prestanome quindi, di fatto, irrintracciabili.

Dell’avvenuto fermo veniva informato il PM di turno, che disponeva, per il pluripregiudicato, la denuncia a piede libero.