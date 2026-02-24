Napoli, evocate misure urgenti adottate dopo incendio Teatro Sannazaro

Rapporto ARPA Campania evidenzia che i livelli di microinquinanti riconducibili all’incendio risultano inferiori ai parametri di riferimento

A seguito dei primi risultati del monitoraggio sulla qualità dell’aria effettuato dopo l’incendio che ha coinvolto il Teatro Sannazaro, il Sindaco Gaetano Manfredi ha revocato l’ordinanza emanata lo scorso 17 febbraio, con la quale erano state introdotte misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica per le persone presenti nell’area del quartiere Chiaia interessata dal rogo.

Il rapporto trasmesso dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania evidenzia infatti che i livelli di microinquinanti riconducibili all’incendio risultano inferiori ai parametri di riferimento.

