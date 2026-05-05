Napoli e Sudafrica: Armato accoglie Premier Provincia del Free State

Sarà definito un protocollo d’intesa per facilitare gli scambi tra le imprese napoletane e quelle della provincia del Free State

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolto questa mattina a Palazzo San Giacomo un importante incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale e una delegazione della Provincia sudafricana del Free State, guidata dalla Premier MaQueen Letsoha-Mathae.

Ad accogliere gli ospiti, su delega del Sindaco Gaetano Manfredi, è stata l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato.

La visita, organizzata con il supporto dell’Ambasciata del Sudafrica a Roma e della Ministra Plenipotenziaria Mmathari Mashao, ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento delle relazioni istituzionali e commerciali tra la Campania e la provincia del Free State.

Al tavolo tecnico hanno partecipato diversi rappresentanti del governo provinciale sudafricano, tra cui i Ministri provinciali, MEC, per il Turismo, l’Agricoltura, le Infrastrutture e la Cultura, il Console Gianluigi Gaetani e il Presidente dei Giovani imprenditori della Confcommercio Fabio Del Prete.

Durante il colloquio, sono state esplorate concrete possibilità di cooperazione per promuovere scambi commerciali e flussi turistici tra le due realtà, puntando sull’internazionalizzazione delle imprese locali e sulla valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali.

A conclusione dell’incontro, l’Assessore Teresa Armato ha dichiarato: