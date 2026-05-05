Napoli e Sudafrica: Armato accoglie Premier Provincia del Free State

Sarà definito un protocollo d’intesa per facilitare gli scambi tra le imprese napoletane e quelle della provincia del Free State
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Si è svolto questa mattina a Palazzo San Giacomo un importante incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale e una delegazione della Provincia sudafricana del Free State, guidata dalla Premier MaQueen Letsoha-Mathae.
Ad accogliere gli ospiti, su delega del Sindaco Gaetano Manfredi, è stata l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato.
La visita, organizzata con il supporto dell’Ambasciata del Sudafrica a Roma e della Ministra Plenipotenziaria Mmathari Mashao, ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento delle relazioni istituzionali e commerciali tra la Campania e la provincia del Free State.
Al tavolo tecnico hanno partecipato diversi rappresentanti del governo provinciale sudafricano, tra cui i Ministri provinciali, MEC, per il Turismo, l’Agricoltura, le Infrastrutture e la Cultura, il Console Gianluigi Gaetani e il Presidente dei Giovani imprenditori della Confcommercio Fabio Del Prete.
Durante il colloquio, sono state esplorate concrete possibilità di cooperazione per promuovere scambi commerciali e flussi turistici tra le due realtà, puntando sull’internazionalizzazione delle imprese locali e sulla valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali.
A conclusione dell’incontro, l’Assessore Teresa Armato ha dichiarato:
È stato un onore ricevere oggi a Palazzo San Giacomo la Premier Letsoha-Mathae e la sua delegazione, portando i saluti del Sindaco Manfredi.
Questo incontro segna l’inizio di un dialogo strutturato tra Napoli e la Provincia del Free State, due realtà che, pur geograficamente lontane, condividono una forte vocazione allo sviluppo economico basato sulla cultura e sull’accoglienza.
Abbiamo gettato le basi per una collaborazione che vedrà il nostro Assessorato impegnato nel favorire contatti tra gli operatori turistici e i settori produttivi.
Crediamo fermamente che la cooperazione internazionale sia una leva fondamentale per la crescita del nostro territorio, e il dinamismo mostrato oggi dai nostri partner sudafricani apre prospettive molto interessanti per il futuro di Napoli nel mercato globale.
La giornata si è conclusa con l’impegno reciproco di definire prossimamente un protocollo d’intesa per facilitare gli scambi tra le imprese napoletane e quelle della provincia del Free State.