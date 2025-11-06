Napoli e Kagoshima rinnovano il Gemellaggio storico del 1960

Una nuova alleanza tra Mediterraneo e Giappone

Sessantacinque anni dopo il primo storico Gemellaggio, firmato il 3 maggio 1960, Napoli e Kagoshima tornano a stringere un patto di amicizia e cooperazione.

Con la sottoscrizione di una Lettera di Intenti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Sindaco di Kagoshima Shimozuru Takao hanno avviato il percorso per il rinnovo ufficiale del Gemellaggio, che sarà formalizzato al termine delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Questo accordo non è solo un atto formale, ma il segno concreto della volontà di rafforzare un legame storico che ha unito due città lontane geograficamente, ma vicine per valori e visione.

Napoli, cuore pulsante del Mediterraneo, e Kagoshima, città giapponese ricca di tradizione e innovazione, si impegnano a promuovere scambi di esperienze e buone pratiche in ambiti strategici: educazione, economia, cultura, arte e turismo.

L’obiettivo è costruire nuove opportunità per le rispettive comunità, favorendo iniziative comuni che valorizzino le eccellenze locali e aprano spazi di dialogo tra giovani, istituzioni e imprese. Il Gemellaggio rinnovato sarà dunque un ponte tra due mondi, capace di coniugare tradizione e futuro, identità e apertura internazionale.

Con questo passo, Napoli e Kagoshima confermano che la cooperazione tra città è una risorsa preziosa per affrontare le sfide globali e per promuovere la pace, la conoscenza reciproca e lo sviluppo sostenibile.

Dall’Amministrazione comunale commentano: