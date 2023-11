‘Napoli e campani nel mondo’: convegno in Consiglio regionale Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

‘Napoli e la Campania nel mondo’: è stato il tema dell’iniziativa che si è tenuta, stamani, 6 novembre, presso il Salone di Rappresentanza, nella sede del Consiglio Regionale della Campania, sui temi del fenomeno migratorio e degli interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all’estero.

All’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale ‘Ateneum – Accademia del Fair Play’, presieduta da Francesco Campana, hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, il Presidente de ‘I Sedili di Napoli’, Giuseppe Serroni, il Vicepresidente della Confederazione Italiani nel Mondo, Salvo Iavarone.

I campani residenti all’estero costituiscono un patrimonio umano e di competenze di grande valore che va sostenuto e valorizzato, per questo abbiamo dato nuovo slancio alla Consulta Regionale dell’Emigrazione, prevista dalla legge regionale 19 febbraio 1996 n. 2, in materia di ‘Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all’estero’, la quale, mettendo allo stesso tavolo rappresentanti istituzionali regionali e associazioni dei campani all’estero, costituisce un punto di riferimento certo per promuovere forme di partecipazione e di solidarietà e relazioni economiche particolarmente nell’ambito turistico, favorire relazioni stabili con la nostra Regione, promuovere consolidare l’appartenenza e la conoscenza al nostro territorio.