Napoli, divieto vendita bevande per evento X-Factor

In vigore dalle ore 12:00 del 5 dicembre 2024 e fino a cessate esigenze del 6 dicembre 2024, in piazza del Plebiscito

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Divieto di vendita di bevande dalle ore 12:00 di giovedì 5 dicembre 2024 e fino a cessate esigenze di venerdì 6 dicembre 2024, in piazza del Plebiscito ed aree limitrofe, in occasione dell’evento denominato Finale di X Factor 2024, previsto per il giorno giovedì 5 dicembre.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’evento denominato Finale di X Factor 2024, previsto per il giorno giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 21.00, in piazza del Plebiscito – Napoli, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 12:00 di giovedì 5 dicembre 2024 e fino a cessate esigenze di venerdì 6 dicembre 2024, in piazza del Plebiscito ed aree limitrofe.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Ordinanza