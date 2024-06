Napoli, divieto vendita bevande per Concerto Radio Italia

In vigore il 27 e 28 giugno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dell’evento ‘Radio Italia – Concerto’, previsto per il giorno 27 giugno 2024, alle ore 20:40, in Piazza del Plebiscito a Napoli:

• il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 12:00 di giovedì 27 giugno 2024 e fino a cessate esigenze di venerdì 28 giugno 2024, in Piazza Plebiscito ed aree limitrofe;

• la sospensione temporanea della ‘autorizzazione di occupazione di suolo pubblico’ nei confronti degli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alla propria attività dalle ore 23:30 di giovedì 27 giugno 2024 e fino a cessate esigenze di venerdì 28 giugno 2024, nelle seguenti aree cittadine: intera area Piazza Trieste e Trento, Via San Carlo, Via Cesaro Console fino all’intersezione con Via Santa Lucia, Colonnato delle chiesa di San Francesco da Paola.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Leggi il dispositivo viabilità per concerto Radio Italia