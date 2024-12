Napoli, divieto vendita bevande 24 e 31 dicembre 2024

È consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la Vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno, 24 e 31 dicembre 2024, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, con esclusione del servizio di somministrazione in bicchieri di vetro ai tavoli dei locali, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di martedì 24 e di martedì 31 dicembre 2024, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nelle vie ricomprese nel perimetro delle seguenti aree:

Quartiere Chiaia – zona c.d. ‘Baretti’: – Via Gaetano Filangieri (da piazzetta Rodinò a via Santa Caterina a Chiaia) – Via Santa Caterina a Chiaia – Piazza dei Martiri – Via Carlo Poerio – Via Giuseppe Fiorelli – Largo Ferrnandina – Via Cavallerizza a Chiaia

Centro Storico: – Via Mezzocannone – Via De Marinis – Via Candelora – Via Santa Chiara – Via San Sebastiano – Via Port’Alba – Via Santa Maria di Costantinopoli – Via Sapienza/via del Sole – Piazza Miraglia – Via San Pietro a Maiella

Quartieri Spagnoli: – Vico delle Due Porte a Toledo – Vico Tre Regine – Vico San Sepolcro – Via Toledo

E nelle seguenti vie del Quartiere Vomero: – Piazza Ferdinando Fuga – Piazza Vanvitelli – Via Aniello Falcone – Via Raffaele Morghen – Via Gianlorenzo Bernini – Via Scarlatti – Via Luca Giordano – Via G. Merliani – Via E. Alvino – Piazza Medaglie d’Oro – Piazza Immacolata – Piazza Leonardo – Piazza degli Artisti – Piazza Francesco Muzii – Piazzale San Martino

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

