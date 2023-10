Napoli, divieto di transito perimetrale Vomero – Pianura

Ordinanza in vigore il 14 ottobre

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori urgenti di manutenzione del verde, è stato istituito per sabato 14 ottobre, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e comunque fino a cessate esigenze, un particolare dispositivo di traffico sulla perimetrale Vomero – Pianura, all’altezza della galleria di via Pigna.

In particolare:

Istituire sulla perimetrale Vomero – Pianura, per il giorno 14 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella galleria di via Pigna, in direzione Soccavo.

Ordinanza