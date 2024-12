Napoli, divieto di transito in via Duomo per il premio ‘Dare Voce’

In vigore il 4 dicembre dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della serata evento del premio ‘Dare Voce‘, che si terrà domani, 4 dicembre, dalle ore 18:00 sul sagrato del Duomo, il servizio Strade, Viabilità e Traffico ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Duomo, nel tratto compreso tra piazzetta San Giuseppe dei Ruffi e via dei Tribunali, dalle ore 16:00 alle 23:00 e comunque fino a cessate esigenze.

Il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli dei residenti e a quelli a servizio delle persone diversamente abili. Potranno transitare, inoltre, i mezzi di soccorso e di emergenza, quelli delle forze dell’ordine e quelli di supporto all’evento.