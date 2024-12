Napoli, divieto di sosta in via Ponte dei Granili

In vigore dalle ore 20:00 del 4 dicembre, alle ore 8:00 del 5 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il servizio Strade, Viabilità e Traffico del Comune ha disposto il divieto di sosta con rimozione coatta in via Ponte dei Granili, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto che da via Ponte dei Francesi conduce in via Reggia di Portici, dalle ore 20:00 di domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 8:00 di giovedì 5 dicembre.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire il passaggio dei mezzi per un trasporto eccezionale.

Ordinanza