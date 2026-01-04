Napoli, dissesto stradale in via Silio Italico a Bagnoli

Interdetto il transito tra il civico 26 e Via Eurialo. Tre nuclei familiari al momento non possono rientrare nei loro appartamenti.

A seguito di una consistente perdita idrica da una condotta, si è verificata una voragine in via Silio Italico. L’evento ha causato lo sprofondamento del viale d’accesso al civico 33, del marciapiede pubblico e il crollo parziale del muro di confine tra i civici 33 e 35.

Misure di sicurezza e viabilità

Per garantire l’incolumità pubblica e privata, è stata disposta la chiusura immediata della strada nel tratto compreso tra il civico 26 di via Silio Italico e l’incrocio con via Eurialo.

Il personale della società Napoli Servizi, con protezione civile e vigili del fuoco sul posto, ha provveduto a installare una recinzione provvisoria per interdire il passaggio veicolare e pedonale, lasciando fruibile unicamente un camminamento sul marciapiede opposto al civico 33.

Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale per il presidio h24 dell’area.

Interventi in corso

ABC Napoli: I tecnici sono intervenuti tempestivamente per interrompere l’erogazione dell’acqua. È stato richiesto un intervento urgente per la risoluzione definitiva del dissesto nel più breve tempo possibile. Domattina i tecnici saranno al lavoro sul posto.

Verifiche sottoservizi

Le società Italgas Reti ed E-distribuzione sono state invitate a verificare l’integrità dei propri impianti nell’area interessata.

Diffide ai privati

È stata emessa una diffida ad horas per i proprietari e gli amministratori degli edifici ai civici 33 e 35 affinché provvedano alla messa in sicurezza delle strutture portanti, delle fondazioni e del muro di confine.

Indicazioni per i residenti

Fino alla completa rimozione del pericolo, è fatto divieto assoluto di praticare il viale d’accesso al civico 33 e l’area adiacente al muro di confine al civico 35. La riapertura dell’area avverrà solo a seguito del deposito delle certificazioni tecniche che attestino l’eliminata criticità.

Al momento ci sono tre nuclei familiari che non possono rientrare nei loro appartamenti e che provvederanno in autonomia alla notte fuori casa, con l’intervento dei tecnici previsto nella mattinata di domani.