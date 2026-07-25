Napoli, dispositivo viabilità Salita Tarsia

In vigore il 27 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È istituito, il 27 luglio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 16:00, il seguente dispositivo di circolazione per consentire le operazioni per consentire la pulizia del sistema di drenaggio delle acque meteoriche – caditoie stradali, a cura dell’ABC Napoli AS:

• in salita Tarsia, tratto da piazzetta Sant’Alfonso e Sant’Antonio a Tarsia ad incrocio con via Montesanto, chiusura al transito veicolare;

• senso unico di marcia in Piazzetta Sant’Alfonso e Sant’Antonio a Tarsia e in salita Sant’Antonio a Tarsia, con direzione di marcia da Piazzetta Sant’Alfonso e Sant’Antonio a Tarsia verso vico Spezzano;

• divieto di transito veicolare, ad eccezione dei soli mezzi di soccorso, di emergenza, delle FF.OO. e diretti ai passi carrai autorizzati;

• divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, con rimozione coatta.

Sul sito del Comune è possibile consultare il provvedimento integrale: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-salita-tarsia-per-lavori-od-1341-2026/