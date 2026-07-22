Napoli, dispositivo viabilità salita Arenella

In vigore il 25 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È istituito in salita Arenella, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 del 25 luglio 2026, il divieto di transito veicolare – ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle Forze dell’Ordine, il cui accesso sarà regolato dai movieri della Soc. ABC Napoli A.S., e per suo conto l’impresa esecutrice dei lavori – per consentire l’esecuzione di attività di ripristino delle caditoie dissestate.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-salita-arenella-per-lavori-od-1322-2026/