Napoli, dispositivo viabilità per visita Presidente Consiglio Ministri

In vigore il 15 luglio in via Diocleziano, in via Bagnoli e in via Nuova Agnano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Lunedì 15 luglio 2024 sarà presente, a Napoli, il Presidente del Consiglio dei Ministri per una visita istituzionale presso il complesso Porta del Parco sito in via Diocleziano, si è stabilito, pertanto, di istituire per il giorno 15 luglio 2024:

a) dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Nuova Agnano, nel tratto compreso tra via Diocleziano e il passaggio a livello, nella corsia di marcia con direzione via Diocleziano

b) dalle ore 00:01 sino a cessate esigenze il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata e contestuale sospensione dei parcheggi liberi e a pagamento (strisce blu) in:

b.1) via Diocleziano, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civ. 416 e l’incrocio con via Nuova Agnano;

b.2) via Bagnoli, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Nuova Agnano e il civ. 490;

b.3) via Nuova Agnano, dall’incrocio con via Diocleziano all’intersezione con il passaggio a livello

