Napoli, dispositivo traffico visita Ministro dell’Interno

In vigore il 12 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della visita del Ministro dell’Interno è stato istituito, per il giorno 12 gennaio, un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade cittadine.

In particolare:

Istituire dalle ore 00:01 del giorno 12 gennaio 2024 e fino a cessate esigenze del medesimo giorno:

1. il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata in:

a) corso Meridionale, ambo i lati, dall’angolo con corso Novara all’altezza del varco Polfer (alt. civ. n. 7);

b) piazza Crocelle ai Mannesi;

c) via Vicaria Vecchia, ambo i lati;

d) via De Rocci, ambo i lati;

e) via Giudecca Vecchia, ambo i lati;

f) vico delle Zite, dall’intersezione con via Forcella fino al civico 16 ambo i lati;

2. il divieto di transito veicolare in:

a) piazza Crocelle ai Mannesi;

b) via Vicaria Vecchia;

c) via Forcella;

d) via Giudecca Vecchia;

3. la sospensione in corso Meridionale:

a) del parcheggio riservata al trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC), posto lateralmente al varco Polfer;

b) della fermata riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana, posta nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Novara e il varco Polfer, lato stazione centrale.

Ordinanza