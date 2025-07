Napoli, dispositivo traffico vico Parrettari e vie Lavinaio e Genoino

In vigore dal dal 7 al 10 luglio in vico Parrettari e dal 28 luglio al 1° agosto, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 in via Lavinaio e via Eletto Genoino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È istituito in vico Parrettari, via Lavinaio e in via Eletto Genoino – per consentire l’installazione di un’area di cantiere, per i lavori di posa cavi a cura della e-distribuzione S.p.A. – il seguente dispositivo temporaneo di circolazione:

– Dal 7 al 10 luglio 2025, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 in vico Parrettari:

• divieto di sosta e di fermata H24, ambo i lati, con rimozione coatta;

• divieto di transito veicolare, nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Santa Maria alla Scala e fino all’intersezione con Corso Umberto I.

– Dal 28 luglio al 1° agosto 2025, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 in via Lavinaio e via Eletto Genoino:

• divieto di sosta e di fermata H24, ambo i lati, con rimozione coatta;

• divieto di transito veicolare, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Maria alla Scala e fino all’intersezione con Corso Umberto I.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/54686.