Napoli, dispositivo traffico per visita Mattarella a Castel Capuano

In vigore il 24 e 25 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prevista per mercoledì 25 febbraio per la cerimonia di presentazione dell’Anno Formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura, nel Salone dei Busti di Castel Capuano, è istituito un particolare dispositivo di traffico:

1. A partire dalle ore 20:00 del 24 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze del 25 febbraio, sarà in vigore il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree:

• piazza Enrico De Nicola: lungo l’intero perimetro di Castel Capuano;

• via Siniscalchi, tratto adiacente all’area parcheggio ex palazzetto GIP;

• via Concezio Muzy;

• via dei Tribunali, dal civ. 213 a via Concezio Muzy;

• via Pietro Colletta, da via Concezio Muzy a via Santa Maria a Cancello / via Rita Atria;

• vico Dattero alla Maddalena, angolo via Postica Maddalena;

• marciapiede fronte ingresso principale di Castel Capuano;

• via Albanese, area prossima a Porta Capuana;

2. Dalle ore 07:00 del 25 febbraio 2026, fino a cessate esigenze, sarà attivo il divieto di transito veicolare in:

• piazza Enrico De Nicola, da via Carbonara/via Poerio a via Concezio Muzy;

• via Siniscalchi;

• via Concezio Muzy;

• piazza Calenda;

• via Pietro Colletta;

• via dei Tribunali, tra piazzetta Sedil Capuano e via Concezio Muzy;

3. Dalle ore 07:00 del 25 febbraio, saranno operative le seguenti modifiche alla viabilità:

• senso unico di circolazione in:

via Egiziaca a Forcella – direzione corso Umberto I;

via Tribunali – direzione via Duomo;

• obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Annunziata verso via Egiziaca a Forcella;

4. A partire dalle 00:01 del 25 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze, saranno sospese:

• le strisce blu e tutte le altre aree di sosta autorizzate in corso Meridionale – lato stazione, dall’angolo con corso Novara al varco Polfer, civico n.7;

• l’area di parcheggio taxi in corso Meridionale – lato varco Polfer. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo il medesimo tratto.

Ordinanza