Napoli, dispositivo traffico per evento sportivo ‘Tri Gold Caracciolo’

In vigore l’8 e 9 novembre sul lungomare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’evento sportivo ‘Tri Gold Caracciolo’ – in programma sabato 8 e domenica 9 novembre sul lungomare – è istituito il seguente dispositivo di circolazione.

Sabato 8 novembre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare in:

1) Viale Anton Dohrn, da Piazza della Repubblica a Via Francesco Caracciolo;

2) Via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra Viale Anton Dohrn e Piazza Vittoria.

Domenica 9 novembre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze:

1) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e contestuale sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa oraria, strisce blu, in Viale Anton Dohrn;

2) divieto di transito veicolare:

A) in Piazza della Repubblica; B) in Viale Anton Dohrn, da Piazza della Repubblica a Via Francesco Caracciolo; C) in Via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra Viale Anton Dohrn e Piazza Vittoria; D) in Viale Antonio Gramsci; E) in Via Tommaso Campanella.

Sospensione, sabato 8 e domenica 9 novembre dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, del percorso di mobilità ciclistica in Via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittoria.

Sono sospese, fino a domenica 9 novembre, le attrazioni dello spettacolo viaggiante e le attività di noleggio bici insistenti lungo l’area pedonale di via Caracciolo/Rotonda Diaz.

Istituzione, domenica 9 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e contestuale sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa oraria, strisce blu, in:

Piazza della Repubblica; Via Francesco Caracciolo; Viale Antonio Gramsci; Via Tommaso Campanella.

Tutte le informazioni, con le relative ordinanze, sono disponibili al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55558.