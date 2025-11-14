Napoli, dispositivo traffico per cerimonia Scuola Militare Nunziatella

In vigore il 15 novembre
Sabato 15 novembre – dalle ore 9:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze – è istituito un particolare dispositivo di traffico per consentire lo svolgimento della Cerimonia di Giuramento solenne del 238° Corso della Scuola Militare Nunziatella.
Divieto di transito veicolare:
A) in via Generale Parisi, via Monte di Dio, piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei reparti della scuola Militare Nunziatella;
B) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito:
B.1) antistante l’edificio della Prefettura;
B.2) antistante palazzo Salerno;
C) in Rampe Paggeria;
D) in via Solitaria e Piazzetta Salazar, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che potranno circolare a senso unico alternato;
E) in via Cesario Console, nel tratto compreso tra Piazza del Plebiscito e via Santa Lucia, eccetto i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo titolare di area di sosta riservata e i veicoli autorizzati.
2) Divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia, eccetto i veicoli dei diversamente abili titolari di area di sosta riservata e i veicoli autorizzati.
3) Senso unico di circolazione:
A) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;
B) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.
4) Sospensione in piazza Carolina, del posteggio del trasporto pubblico non di linea, taxi.