Napoli, dispositivo traffico miracolo San Gennaro

In vigore il 6 maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento in onore del Santo Patrono della città – Miracolo San Gennaro -, è stato istituito per il giorno 6 maggio dalle ore 13:00 e fino a cessate esigenze un particolare dispositivo di traffico nel tratto di strada di via Duomo compreso tra piazzetta Filangieri e l’intersezione con via Donnaregina.

In particolare:

a) Il divieto di transito veicolare dalle ore 13:00 fino a cessate esigenze nel tratto di strada compreso tra Piazzetta Filangieri e via Donnaregina;

b) Il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli autorizzati, dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze, su ambo i lati della carreggiata del tratto di strada compreso tra via Tribunali e via Donnaregina.

Ordinanza