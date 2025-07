Napoli, dispositivo traffico in via San Pasquale per lavori

In vigore dal 21 luglio

Per lavori di manutenzione straordinaria di via San Pasquale – nell’ultimo tratto fino alla confluenza con Riviera di Chiaia – è istituito il seguente dispositivo temporaneo di circolazione.

Dal 21 luglio al 9 agosto in via San Pasquale, nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza San Pasquale e la Riviera di Chiaia:

1. Divieto di transito per i veicoli provenienti dalla Riviera di Chiaia, eccetto veicoli di emergenza, Forze di Polizia e Soccorso.

I veicoli provenienti da Piazza Vittoria e diretti a via Carducci e strade limitrofe, saranno convogliati su vico Ischitella o, in alternativa, utilizzando i percorsi ordinari dal Corso Vittorio Emanuele e da via Domenico Morelli.

Dal 25 agosto al 12 settembre in via San Pasquale, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Vincenzo Cuoco al civico n. 1:

1. Divieto di transito, eccetto veicoli diretti al Garage San Pasquale, veicoli di emergenza, Forze di Polizia e Soccorso.

2. Obbligo di svolta a sinistra in via Vincenzo Cuoco con immissione su via Carducci, per i veicoli provenienti da via dei Mille e via Santa Teresa a Chiaia e diretti in via Riviera di Chiaia.

3. Sospensione stalli TAXI con collocazione temporanea in via Carducci fronte civico n. 12.

