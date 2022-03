Napoli, dispositivo traffico Giornata della Memoria per vittime mafie

In vigore il 20 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per i giorni 20 e 21 marzo 2022, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione ‘XXVII Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ è stata prevista l’istituzione del seguente dispositivo di traffico:

1. il giorno 20 marzo 2022, dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, il divieto di sosta e di fermata in via Monteoliveto, su ambo i lati della strada;

2. il giorno 21 marzo 2022:

a) dalle ore 7:00 alle ore 10:30, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal percorso del corteo: (partenza) piazza Mancini, corso Umberto I, piazza Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito (arrivo);

b) dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e comunque fino a cessate esigenze:

1. il divieto di transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Commiliter;

2. il divieto di transito veicolare eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno ‘H’ con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze e il soccorso, in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (che circoleranno a senso unico alternato);

3. il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia, e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

4. la sospensione delle aree di sosta riservate ai taxi in piazzetta Carolina e in via San Carlo;

5. il divieto di sosta e di fermata in via Nuova Marina, ambo i lati della strada, eccetto per gli autobus dei partecipanti alla manifestazione: n.45 autobus, lato porto, da via Marchese Campodisola alle Torri Aragonesi e n.20 autobus lato palazzi, da piazza del Carmine a via Marchese Campodisola;

6. la sospensione delle aree di sosta a pagamento senza custodia (cd strisce blu) riservate agli autoveicoli, in via Vespucci lato ospedale Loreto Mare, e consentire su queste la sosta degli autobus dei partecipanti alla manifestazione per n.10 autobus;

7. la sosta temporanea per n.35 autobus dei partecipanti alla manifestazione, nel tratto di strada che collega via Vespucci con via Duca degli Abruzzi e con il Ponte della Maddalena;

8. in deroga ai divieti vigenti, aree di sosta temporanea per n.10 autobus nel viale centrale di piazza Garibaldi compreso tra piazza Mancini e la Stazione Centrale, con direzione di marcia verso quest’ultima;

c) dalle ore 7:00 alle ore 8:30, in deroga ai divieti vigenti, consentire la fermata degli autobus, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei partecipanti alla manifestazione, in piazza Garibaldi nel tratto compreso tra la Stazione Centrale (altezza Feltrinelli) e via Galileo Ferraris, altezza ingresso Autostradale (A3), e nel viale centrale dalla Stazione Centrale a piazza Mancini, con direzione di marcia verso quest’ultima.

Ogni altra Ordinanza sulle suddette vie e piazze in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa.