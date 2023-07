Napoli, dispositivo temporaneo zona piazza Municipio

In vigore dalle ore 22:00 del 19 luglio alle ore 5:00 del 20 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Istituzione, dalle ore 22:00 del giorno 19 luglio 2023 alle ore 5:00 del giorno 20 luglio 2023, di un particolare dispositivo di circolazione in via Vittorio Emanuele III, in piazza Municipio e in via Verdi per consentire alla Società Metropolitana di Napoli S.p.A. un intervento sulla botola posta in via Vittorio Emanuele III all’incrocio con via Santa Brigida.

Nel dettaglio:

Istituire, dalle ore 22:00 del giorno 19 luglio 2023 alle ore 5:00 del giorno 20 luglio 2023:

1. il divieto di transito veicolare in via Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via Santa Brigida;

2. il senso unico di marcia:

a) in piazza Municipio, dall’intersezione con via Vittorio Emanuele III all’intersezione con via Verdi;

b) in via Verdi, dall’intersezione con piazza Municipio all’intersezione con via San Carlo.

Ordinanza