Napoli, dispositivo temporaneo di circolazione sul lungomare

Lavori di riqualificazione dell’area pedonale
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Nell’area pedonale di via Partenope – dal 12 gennaio al 31 maggio 2026 – è istituito il seguente dispositivo temporaneo di circolazione per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione:
1. Nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Nicolò Tommaseo:
a) è consentito ai veicoli autorizzati al transito e ai veicoli di cantiere di accedere esclusivamente da Piazza Vittoria;
b) è istituito:
b.1 il senso unico di marcia con direzione da piazza Vittoria a via Nicolò Tommaseo;
b.2 all’altezza di via Nicolò Tommaseo l’obbligo di svolta a sinistra su quest’ultima via.
2. In via Nicolò Tommaseo:
a) è rimosso lo sbarramento materiale posto all’intersezione con via Partenope;
b) sono sospese, nel tratto compreso tra via Partenope e il civ. 14, tutte le aree riservati alla sosta libera e incustodita di motocicli e ciclomotori;
c) è istituito:
c.1 il divieto di transito veicolare in direzione via Partenope a partire dal civ. 14;
c.2 nelle aree di cui al punto 2. lettera b) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta.
3. In via Ugo Foscolo:
a) è rimosso lo sbarramento materiale posto all’intersezione con via Partenope;
b) è istituito:
b.1 il senso unico di marcia con direzione da via Chiatamone a via Partenope;
b.2 per i veicoli che si immettono su via Partenope, l’obbligo di svolta a sinistra;
c) sono modificate tutte le aree di sosta, riservate e/o regolamentate a pagamento, presenti sul lato destro del senso di marcia, da via Chiatamone a via Partenope, da parcamento a spina a parcamento parallelo.