Napoli, dispositivo temporaneo di circolazione sul lungomare

Lavori di riqualificazione dell’area pedonale

Nell’area pedonale di via Partenope – dal 12 gennaio al 31 maggio 2026 – è istituito il seguente dispositivo temporaneo di circolazione per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione:

1. Nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Nicolò Tommaseo:

a) è consentito ai veicoli autorizzati al transito e ai veicoli di cantiere di accedere esclusivamente da Piazza Vittoria;

b) è istituito:

b.1 il senso unico di marcia con direzione da piazza Vittoria a via Nicolò Tommaseo;

b.2 all’altezza di via Nicolò Tommaseo l’obbligo di svolta a sinistra su quest’ultima via.

2. In via Nicolò Tommaseo:

a) è rimosso lo sbarramento materiale posto all’intersezione con via Partenope;

b) sono sospese, nel tratto compreso tra via Partenope e il civ. 14, tutte le aree riservati alla sosta libera e incustodita di motocicli e ciclomotori;

c) è istituito:

c.1 il divieto di transito veicolare in direzione via Partenope a partire dal civ. 14;

c.2 nelle aree di cui al punto 2. lettera b) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta.

3. In via Ugo Foscolo:

a) è rimosso lo sbarramento materiale posto all’intersezione con via Partenope;

b) è istituito:

b.1 il senso unico di marcia con direzione da via Chiatamone a via Partenope;

b.2 per i veicoli che si immettono su via Partenope, l’obbligo di svolta a sinistra;

c) sono modificate tutte le aree di sosta, riservate e/o regolamentate a pagamento, presenti sul lato destro del senso di marcia, da via Chiatamone a via Partenope, da parcamento a spina a parcamento parallelo.

Ordinanza