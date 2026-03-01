Napoli, dispositivo temporaneo di circolazione a Bagnoli

Consiglio Comunale in programma il 3 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della seduta straordinaria del Consiglio Comunale monotematico dedicato alla ‘Rigenerazione di Bagnoli’, l’Amministrazione ha predisposto un dispositivo temporaneo di circolazione per la giornata di martedì 3 marzo 2026.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori e la sicurezza dell’area interessata, sono state previste limitazioni alla sosta e al transito nelle seguenti strade: via Caio Asinio Pollione, via Cicerone e via Acate.

Dettagli del Dispositivo di Traffico

Le variazioni alla viabilità seguiranno il seguente calendario e modalità:

• Divieto di sosta con rimozione coatta: Sarà in vigore su entrambi i lati della carreggiata dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (e comunque fino a cessate esigenze) nei tratti di:

• Via C.A. Pollione: tra l’incrocio con via Ilioneo e l’incrocio con via Ascanio.

• Via Cicerone: tra l’incrocio con via Ilioneo e l’incrocio con via Ascanio.

• Via Acate: tra l’incrocio con via Ovidio e l’incrocio con via Pollio Felice.

• Divieto di transito veicolare:

L’accesso sarà interdetto a tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati, dalle ore 11:00 alle ore 20:00 nei medesimi tratti stradali sopra indicati.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-consiglio-comunale-rigenerazione-di-bagnoli/