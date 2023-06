Napoli, dispositivo temporaneo Asse perimetrale Melito – Scampia

In vigore dal 19/06/2023 al 09/07/2023

Istituire, dal 19/06/2023 al 09/07/2023, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,0 tonnellate lungo l’Asse perimetrale di Melito – Scampia, in entrambi i sensi di marcia:

1. in direzione Napoli – Melito, sul tratto d i Perimetrale compreso tra le uscite via Masoni e Scampia, con pre-segnalazione e segnalazione di divieto di accesso e percorso alternativo dal viale Umberto Maddalena, all’uscita via Masoni, e in corrispondenza della rampa di immissione dalla via Comunale Vecchia di Miano;

2. in direzione Melito – Napoli, sul tratto di Perimetrale compreso tra le uscite Piscinola e Masoni, con obbligo di uscita a Piscinola e divieto di accesso da viale Piedimonte d’Alife, stazionamento autobus, verso via Masoni

