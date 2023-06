Napoli, dispositivo evento itinerante ‘Con…Fratelli tutti – 2023’

In vigore il 17 giugno

Istituzione di un dispositivo temporaneo di circolazione per il giorno sabato 17 giugno 2023 in occasione dell’evento itinerante ‘Con…Fratelli tutti – 2023’.

Istituire per il giorno sabato 17 giugno 2023:

1. dalle ore 17:00 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nei seguenti tratti di strada di volta in volta interessati dal passaggio dei partecipanti:

via Sant’Anna dei Lombardi, piazza 7 Settembre, via Toledo fino all’incrocio con via Concezione a Montecalvario;

2. dalle ore 7:30 sino a cessate esigenze, in via San Carlo:

a) la sospensione di due stalli riservati alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi), in prossimità dell’ingresso alla Galleria Umberto I;

b) consentire, nell’area di cui alla precedente lettera a) la sosta dei veicoli per attività di carico e scarico merci.

Ordinanza