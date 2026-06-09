Napoli, dispositivo di viabilità in via Torino e via Venezia

In vigore l’11, il 12 e il 15 giugno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È istituito, nei giorni 11, 12 e 15 giugno 2026, il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati della carreggiata stradale, in:

1. via Torino, dall’intersezione con via Firenze fino a strada Chiusa;

2. via Venezia, da intersezione con via Torino ad intersezione con via Bologna.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale al link: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-via-torino-e-via-venezia-per-lavori/