Napoli, dispositivo di viabilità in corso San Giovanni

In vigore dal 26/02/2024 al 01/03/2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero per la rifunzionalizzazione del sistema fognario San Giovanni, compresi nel Grande Progetto riqualificazione urbana ‘Area Portuale Napoli Est’, è istituito, in corso San Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via F. Imparato e quella con via Signorini, fino al 01/03/2024, il divieto di transito veicolare sulla corsia con direzione di marcia verso Napoli Centro.

Ordinanza