Napoli, dispositivo di traffico via Giustiniano

Ordinanza in vigore dal 4 al 7 marzo

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di scavo per posa condotte idriche, in via Giustiniano altezza civ. 283, da parte della società ABC Napoli, è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione in via Giustiniano e in via dell’Epomeo dalle ore 21:00 del 4 marzo alle ore 05:00 del 5 e, dalle ore 21:00 del 5 alle ore 05:00 del 6 e, dalle ore 21:00 del 06 alle ore 05:00 del 7 marzo.

In particolare:

dalle ore 21:00 del 04/03/2024 alle ore 05:00 del 05/03/2024 – dalle ore 21:00 del 05/03/2024 alle ore 05:00 del 06/03/2024 – dalle ore 21:00 del 06/03/2024 alle ore 05:00 del 07/03/2024

a) in via Giustiniano, nel tratto compreso tra via Piave e via Numa Pompilio, il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea;

b) in via dell’Epomeo, nel tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e la rotonda San Domenico, la sospensione della corsia preferenziale, al fine di consentirne la percorrenza a tutti i veicoli provenienti da via Nicolò Garzilli e diretti alla rotonda San Domenico.

