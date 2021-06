Napoli, dispositivo di traffico temporaneo via Castellino e via Perosi

In vigore dal 14 giugno al 04 luglio 2021

Istituzione, dal 14 giugno al 04 luglio 2021, in un tratto di via Pietro Castellino e di via Lorenzo Perosi, di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori Società E-Distribuzione.

Istituire, dal 14 giugno al 04 luglio 2021:

1: in via Pietro Castellino, nel tratto compreso tra le confluenze di via Gioacchino Murat e di via Maurizio Piscicelli, il senso unico di circolazione in direzione di via Giambattista Ruoppolo, senso unico in discesa;

2: in via Lorenzo Perosi, nel tratto compreso tra le confluenze di via Pietro Castellino e di via Vincenzo Ussani, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati della strada.

Ordinanza