Napoli, dispositivo di traffico temporaneo ripresa lavori via Marina

In vigore dal 27 aprile al 2 maggio

Da lunedì 27 aprile, e fino a sabato 2 maggio, sarà modificato il dispositivo di circolazione di via Marina al fine di consentire il completamento della nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in corrispondenza della rotatoria di via S. Erasmo.

In particolare, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, sarà temporaneamente interrotta la circolazione sull’asse costiero. I veicoli provenienti dalle Autostrade e da San Giovanni saranno deviati in corrispondenza di via Emanuele Gianturco.

Sarà pertanto possibile ritornare sull’asse costiero percorrendo via G. Ferraris e via Benedetto Brin oppure corso Arnaldo Lucci. I veicoli in uscita dalla città e diretti in direzione Autostrade o San Giovanni, dovranno percorrere via Ponte della Maddalena.

