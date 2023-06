Napoli, dispositivo di traffico riprese film ‘C’è hotspot per te’

In vigore in via Santa Lucia, in via Partenope e in piazza Vittoria

Per consentire il regolare svolgimento delle riprese del film ‘C’è hotspot per te’, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico in via Santa Lucia, in via Partenope e in piazza Vittoria.

In particolare:

Sospendere:

a) dalle ore 7:00 del 14 giugno 2023 alle ore 21:00 del 15 giugno 2023 in Piazza Vittoria, lato giardinetti, a partire dal civ. 10 e per 20 metri, l’area riservata alla sosta libera incustodita di motocicli e ciclomotori;

b) dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni 22 e 23 giugno 2023, in via Santa Lucia l’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

c) dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del 15 giugno 2023 e dalle ore 13:00 alle ore 20:00 del 22 giugno 2023, in via Partenope, dall’intersezione con via Ugo Foscolo fino via Nazario Sauro, il percorso di mobilità ciclistica.

