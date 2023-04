Napoli, dispositivo di traffico per ‘Walk of Life Telethon’

In vigore il 23 aprile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento ‘Walk of Life Telethon’, che si terrà domenica 23 aprile, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e comunque fino a cessata esigenza.

In particolare:

1. per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti, il divieto di transito veicolare e la sospensione della pista ciclabile nei tratti delle strade di seguito elencate: piazza Plebiscito; piazza Trieste e Trento; via San Carlo; piazza Municipio; via Medina; via Monteoliveto; via Sant’Anna dei Lombardi; via Toledo; piazza Carita; via Cesario Console; via Santa Lucia; via Partenope; via Caracciolo; rotonda Diaz;

2. in via Santa Lucia, la sospensione dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al Trasporto Pubblico non di Linea (taxi).

Ordinanza